Amerikalı yazıçı-rejissor Deyv MakKeri ilə ötən ay nişanlanan aktrisa Emma Stounun toy tarixi bəlli olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa Los-Ancelesdəki evində yaz aylarında nikah masasına əyləşəcək.

Cütlüyün toyunda Cennifer Eniston, Rayan Qoslinq, Cennifer Lourens, Teylor Svift, Skarlett Yohanson kimi məşhurlar da iştirak edəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.