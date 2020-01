Yevlaxda qadın intihar edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Yevlax rayon Kövər kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Bərdə rayon Hacallı kənd sakini, hələ ki, şəxsiyyəti məlum olmayan qadın özünü Qarabağ kanalına atıb.

Qadının meyiti hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən axtarılır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

