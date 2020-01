Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu vilayətin Bavi rayonu qubernatoru Mənuçehr Vərnaseri deyib.

M.Vərnaserinin sözlərinə görə, PUA günorta saatlarında qəzaya uğrayıb.

O, hadisədə xəsarətin olmadığını deyib. Qəza barədə əlavə məlumat verilməyib.



