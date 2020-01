İrina Şeyk şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı açıqlamalar edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, model bildirib ki, atası hər zaman oğlan övladı istədiyi üçün, bu, onun özünü uzun müddət oğlan kimi hiss etməsinə səbəb olub.

Məşhur model ilk dəfə aktyor Bredli Kuperlə ayrılığından da danışıb.

Bredli ilə münasibətlərin pozulmasının səbəbi haqqında danışanda isə o "Heç vaxt iki güclü insan yaxşı cütlük ola bimir" deyib.

Milli.Az

