Egey dənizinin cənub-şərq hissəsində, Yunanıstana məxsus Dodekanes adaları yaxınlığında 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

“Report” Avropa – Aralıq Seysmologiya Mərkəzinin (EMSC) məlumatına istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin ocağı Dodekanes adaları qrupuna daxil olan Karpatosun 78 kilometr cənub-şərqində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşir.

Ölən və dağıntılar barədə məlumat verilmir.



