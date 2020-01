Diş və damaqların sağlamlığı üçün BUNLARI YEYİN!

Müntəzəm olaraq istifadə etdiyimiz bir çox məhsul diş və damaqlarımız üçün çox xeyirlidir.

Publika.az həmin məhsulları təqdim edir:

1. Kök - tərkibində olan karortin damaqlar üçün çox xeyirlidir. Çiy halda diş və damaqlar üçün əla trenajor vasitəsi də sayılır.

2. Süd - tərkibində olan kalsiy dişlərin tikinti materialı sayılır.

3. Balıq - bu məhsulun tərkibində olan fosfor dişlər üçün çox lazımlıdır.

4. Göyərti. Orqanik kalsinin təbii mənbəyidir.

6. Alma - damaqları yaxşı masaj edir və diş ərpini təmizləyir.

7. Balqabaq - tərkibində ftor, sink və selenin olması dişləri ağardır, möhkəmləndirir və daha sağlam edir.

8. Soğan - tərkibində olan C vitamini və fitonsidlər damaqların möhkəmlənməsinə səbəb olur.

