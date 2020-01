Bakı. Trend:

İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu "əsrin müqaviləsi"nin şərtləri ilə razılaşıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

xəbər yenilənəcək

