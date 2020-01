ABŞ prezidenti Donald Tramp İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizama salınması üzrə planı təqdim edərək, bildirib ki, İsrail bu planı təcəssüm edərək fələstinlilərlə "sülhə böyük addım" atır.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

"Bu gün İsrail sülhə böyük addımı edir", - Tramp Ağ Evdə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahunun iştirakı ilə münaqişənin nizama salınması üzrə planını təqdim edərək bildirib.



