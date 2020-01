PUBG Mobile oynadı – ÖLDÜ

"PUBG Mobile" oyunu Azərbaycan daxil dünyanın bir çox ölkəsində populyarlıq qazanıb. Maraqlı məzmununa baxmayaraq, oyunun sui-istifadəsi pis nəticələrə gətirib çıxarır.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, 27 yaşlı Hindistanlı gənc "PUBG" oynadığı zaman dünyasını dəyişib.

Harşal Devidas Memane insult və 2 dəfə infarkt keçirərək dünyasını dəyişib.

Məlumata əsasən, Hindistan vətəndaşı 2 ilə yaxın virtual döyüşlərdə iştirak edib. 1 il ərzində işsiz qalan gənc bütün vaxtını "PUBG"yə sərf edib. Gecə gündüz oyun oynayan Harşal stressə dözməyərək dünyasını dəyişib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.