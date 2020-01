"Tottenhem" klubu futbolçusu Kristian Eriksenlə yollarını ayırıb.

Publika.az xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi İtaliyanın "İnter" klubuna keçib. Futbolçu ilə 2024-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.

İtaliya mətbuatı bu tarnsferin 20 milyon avroya başa gəldiyini yazsa da, komanda tərəfindən rəsmi məlumat açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.