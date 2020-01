ABŞ Şərqi Qüdsdə fələstinlilər üçün öz səfirliyini açacaq.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

"Bu xəritə Şərqi Qüdsdə fələstinlilərin paytaxtı ilə Fələstin ərazisini ikiqat artıracaq, harada ki ABŞ qürurla özünün səfirliyini açacaq", - o deyib.



