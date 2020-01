"Roma" "Atalanta"nın futbolçusu Rocer İbanesi heyətinə cəlb edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı müdafiəçi komandada icarə əsasında çıxış edəcək. Paytaxt təmsilçisi braziliyalı futbolçu ilə 2021-ci ilin yayınadək müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, R.İbanes ötən ildən "Atalanta"da çıxış edirdi.

Milli.Az

