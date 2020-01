Tramp: Netanyahu "əsrin müqaviləsi"nin şərtləri ilə razılaşıb

İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ABŞ tərəfindən təklif edilən "əsrin müqaviləsi"nin şərtləri ilə razılaşıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

D.Tramp bildirib: "İsrail bu gün sülhə doğru nəhəng addım atır. Ötən gün baş nazir Netanyahu mənə bildirib ki, o, ABŞ-ın planını danışıqların əsası kimi dəstəkləməyə hazırdır".

Qeyd edək ki, ABŞ-ın təklif etdiyi "əsrin müqaviləsi" İsrail və Fələstin münaqişəsinin nizamlanması üzrə plandır.

Milli.Az

