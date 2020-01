Çində yayılan koronavirusdan sağalmaq olurmu? – Qorunmaq üçün dərman

Dünya Səhiyyə Təşkilayı bütün ölkələrə koronavirusun törətdiyi yeni növ pnevmoniyanın yayılacağı barədə xəbərdarlıq edib.

Xəbər verildiyi ki, zökəm, boğazda ağrı, döş qəfəsində sıxılma, öskürək, qızdırma, baş ağrısı, titrətmə ilə gələn koronavirusdan ölüm səbəbi kəskin pnevmoniya olur.

Milli.Az medicina.az-a istinadən xəstəlikdən müalicə barədə məlumatı təqdim edir.

Koronavirus müalicəyə tabe olurmu?

Yeni virus barədə tibbə az məlum olduğundan xüsusi dərman və spesifik müalicə sxemi yoxdur. Xəstələrə illər öncə digər viruslar üçün hazırlanmış virus əleyhinə dərmanlar təyin edilir.

Əsas müalicə hədəfi ağız simptomların azaldılması, xəstənin gücünün artırılmasıdır. Xəstəliyin necə keçməsi və müalicə xəstənin immun sistemindən asılıdır.

Rusiyada hələ yoluxma halı qeydə alınmasa da, insanlara qorunmaq üçün respirator xəstəliklərin profilaktikasında istifadə olunan preparatların qəbulu təyin olunur, bu dərmanlar endogen interferon sintez edir.

Koronavirusda yeganə çəkinməli hal pnevmoniyadır. Ağciyərlərin kəskin iltihabi prosesi qrip, istənilən virus xəstəliyi və zökəmdə ola bilər. Onu törədən bakteriya və göbələklərdir. Ağciyərlərə burun və ağızdan keçir.

Tamiflyu dərmanı ehtiyatını tutun

İstər donuz, istər quş qripi tüğyan etdiyi illərdə bütün ölkələr virusəleyhinə preparatlardan ən yaxşısı olan TAMİFLU alıb ehtiyatını tuturdu. Hətta Gürcüstanda bu dərman insanlara bir qutu olmaqla pulsuz verilirdi.

Tamiflu qrip viruslarının törədəcəyi xəstəliyin qarşısını alır. Tərkibindəki birləşmə virusun patogenliyini azaldır.

Ona görə də koronavirusda da hələ ki, bu dərmanı profilaktika məqsədilə, eləcə də zökəm əlamətləri görünən kimi qəbul etmək məsləhətdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.