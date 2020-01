Xroniki haymoriti adi qara çayla sağaltdı – RESEPT

Adi soyuqdəymənin və infeksiyanın xroniki haymoritə çevrilməsi arasında vaxt o qədər qısadır ki, insan nə vaxt haymorit olduğunu belə bəzən bilmir. Haymorit vaxtında müalicə olunmadıqda, xronikləşir və onu sağaltmaq bir o qədər çətinləşir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən adi qara çayla haymoritin müalicəsini mümkün edən maraqlı resepti təqdim edir.

Bunun üçün tünd, təzə çay dəmləyirsiz. 2 xörək qaşığı çay, bir çay qaşığı təmiz bal, bir çay qaşığı ekvalipt cövhəri (aptekdə satılır) qarışdırılır. Bir şüşə qaba tökülür. Bu məhluldan pipetka ilə buruna 3-4 damcı damızdırılır. Gündə 3 dəfə.

Bunu zökəmdən burun tutulanda da tətbiq edə bilərsiz.

Milli.Az

