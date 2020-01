Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva özünün “Twitter”dəki səhifəsində bildirib.

O, görüşün başladığını xəbər verib.

