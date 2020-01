Bakı. Trend:

Türkiyədə 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Hallar İdarəsi (AFAD) bu barədə açıqlama yayıb.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri Manisa şəhərinin Akhisar rayonunda yerli vaxtla saat 23:10-da qeydə alınıb.

Zəlzələ ocağı 5,08 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.