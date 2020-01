"Microsoft" kompaniyasının qurucusu Bill Qeyts və həyat yoldaşının xeyriyyə fondu yeni növ koronavirusun Çində və Afrika ölkələrində yayılmasının qarşısının alınmasına 10 milyon dollar ayırıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, vəsaitin 5 milyon dolları Çində, 5 milyon dolları isə Afrika ölkələrində virusla mübarizəyə sərf olunacaq.

Milli.Az

