Çində koronavirusdan ölənlərin və yoluxanların sayı artıb.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Regionlarının Gigiyena və Səhiyyə Məsələləri üzrə Komitəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə koronavirusdan ölənlərin 132 nəfərə çatıb.

Qeyd edilir ki, çərşənbə axşamı səhər virusa yoluxanların sayında da artım qeydə alınıb. Hazırda 5515 nəfər bu virusun daşıyıcısıdır.

Ölkənin habelə daha 7 min sakininin virusa yoluxduğu ehtimal edilir.



