ABŞ-ın İraqdakı səfirliyinə hücum zamanı 50 hərbçi xəsarət alıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon nümayəndəsi Tomas Kempbell bildirib.



