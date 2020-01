Brejnevin rezidensiyası satışa çıxarıldı

Ukraynanın "PrivatBank"ı Sovet İttifaqı KP MK-nın baş katibi Leonid Brejnevin rezidensiyasının da daxil olduğu inzibati-ictimai kompleksin bir hissəsini hərraca çıxarıb. Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, mülklə bağlı məlumatlar "Setam" onlayn satış sistemində yerləşdirilib.

Hərrac fevralın 4-də keçiriləcək. İlkin qiymət 97,946 milyon qrivnadır.

Kompleks Dneprin (Ukrayna) mərkəzi rayonunda yerləşir. Onun yaxınlığında sahilyanı şəhərlər, supermarketlər, bank filialları və əyləncə müəssisələri var.

