Əbədi məşəldə kabab bişirən yeniyetmələrin videosu sosial şəbəkədə qınaq obyektinə çevrilib.

Milli.Az bildirir ki, Vesti.ru "Facebook" səhifəsində həmin videonu paylaşaraq belə bir şərh yazıb:

"Bu nəsilə görə xəcalət çəkirik! Mahaçqala yeniyetmələri Əbədi məşəldə kabab bişiriblər. Bütün bunları isə yaşlı şəxs kameraya çəkib və heç onları dayandırmağa cəhd də göstərməyib".

Sosial şəbəkə istifadəçiləri də şərhlərdə yeniyetmələri tənqid ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.