Ötən həftə Braziliyanın cənub-şərqində güclənmiş leysan yağışların qurbanlarının sayı 63 nəfərə çatıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Amerika respublikasının xilasetmə xidmətinin yenilənmiş məlumatında bildirilir.

Qeyd edilir ki, ən böyük insan itkiləri Minas-Jerays ştatında qeydə alınıb. Burada 52 nəfər təbii hadisənin qurbanı olub. Ştatın 100-dən çox bələdiyyəsində fövqəladə vəziyyət elan edilib.



