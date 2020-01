Cənnət kimi adalar - FOTO

Farer adaları şimali Atlantikada yerləşir. Bu adalar təbii gözəlliyi ilə turistləri heyran edir.

Milli.Az xəbər verir ki, Farer adaları ildə beş canlı musiqi festivalına ev sahibliyi edir. Bu adalar Avropadan 655 kilometr uzaqlıqda, 18 adadan ibarət ərazidə yerləşir. İl ərzində buraya gələn amerikalı turistlərin sayı yerli sakinlərdən daha çoxdur. Adalarda 18-ci əsrin kilsələri, muzeylər, balaca kənd və rəngarəng boyanmış, göz oxşayan evlər yerləşir. Mulafosur şəlaləsi adanın ən diqqət çəkən mənzərəsi hesab olunur. (ölkə.az)

Milli.Az

