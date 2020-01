Bəyin 35, gəlinin 80 yaşı var - Dünya bu toydan DANIŞIR - FOTO

Misirdə evlənməyə hazırlanan cütlük arasındakı yaş fərqi diqqət çəkib.

Milli.Az xəbər verir ki, Məhəmməd İrbriham adlı bəyin 35, İris Cons adlı qadının isə 80 yaşı var. Məlumata görə, onlar feysbukda tanış olublar. Bir neçə ilə əvvəl ərindən boşanan yaşlı qadının sözlərinə görə, o İrbrihama aşiq olduğu üçün yenidən ailə qurmağa qərar verib. Qadın iddia edir ki, bəy də ona aşiqdir. "Sərvətim yoxdur. Əgər sevməsəydi mənimlə evlənməzdi" - deyə İris bildirib.

Qadın Böyük Britaniya, bəy isə Misir vətəndaşıdır. Toy Misirdə olacaq.

Qeyd edək ki, qadının iki oğlu var və onlar ananın yenidən ailə qurmasından narahatdır. (publika.az)

