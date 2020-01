Çində koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, virusa yoluxanların sayı 5,974 nəfərə çatıb. 132 nəfər isə ölüb. Eyni zamanda 1239 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

