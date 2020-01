Məşhur turistik nəşri "İnsider" Yunanıstanı 2020-ci ilin əsas turizm istiqaməti seçib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, jurnalda ölkəni hər il çoxlu sayda turistin ziyarət etdiyi bildirilir. Həmçinin ölkədə turizm üçün infrastrukturun olması, tarixi abidələrin ziyarəti, gözəl mənzərəli istirahət üçün ideal istiqamət olduğu vurğulanır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.