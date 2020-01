ABŞ-ın hərbi bazasına hücum zamanı 50 hərbçi xəsarət alıb

ABŞ-ın İraqdakı bazasına hücum zamanı 50 hərbçi xəsarət alıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon nümayəndəsi Tomas Kempbell məlumat verib:

"Ümumilikdə 50 hərbi qulluqçumuz kəllə-beyin travmaları alıb. Onlardan 18-i müalicə üçün Almaniyaya göndərilib. Qalanlarının isə vəziyyəti tam yaxşıdı, müalicələri İraqda aparılıb".

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp daha əvvəl İranın ABŞ bazalarına hava zərbələri zamanı zərərçəkənlərin olmadığını bildirsə də, sonradan bunu etiraf edib.

