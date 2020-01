Cari ildə dünyada rominq abunəçilərinin sayı 900 milyona çatacaq

"Juniper Research" tədqiqat şirkəti 2020-ci ildə dünyada rominq xidmətlərindən istifadə edən mobil rabitə abunəçilərinin sayının 900 milyon təşkil edəcəyini, 2024-cü ildə isə bu göstəricinin 1,1 milyarda çatacağını proqnozlaşdırır.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, operatorlararası rominq modeli "5G" və "RCS" (Rich Communication Services) kimi yeni texnologiyaların yaratdığı iritutumlu məlumat trafiki təhlükəsinin azaldılması üçün həlledici əhəmiyyətə malik olacaq. Operatorlararası rominq telekommunikasiya şirkətləri arasında abunəçilər üçün bir-birinin şəbəkəsindən istifadəni təmin edən ikitərəfli sazişlərin imzalanmasını nəzərdə tutur. Sazişlərə əvvəlcədən razılaşdırılmış xərclər və rominq zamanı səsli rabitə, SMS və məlumatların ötürülməsi xidmətlərindən ədalətli istifadə daxildir.

Ekspertlərin proqnozuna görə, 2024-cü ildə operatorlar tərəfindən rominq xidmətlərinin göstərilməsi üzrə digər operatorlardan əldə edilən qlobal xərclərin həcmi 41 milyard dollaradək artacaq. 2019-cu ildə bu göstərici 37 milyard dollar olub.

Həmçinin tədqiqatda qeyd olunur ki, 4 ildən sonra rominqdə qoşulmaların təxminən 20 faizi 5-ci nəsil mobil rabitə şəbəkəsini (5G) dəstəkləyən smartfonların payına düşəcək.

Milli.Az

