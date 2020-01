Suriya ordusu İdlibin ən böyük rayonu stratejik önəmə sahib Maarat əl Numanı ələ keçirib.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İdlibin cənubunda yerləşən bölgə Həma-Hələb quru yolunun üzərində yerləşdiyindən olduqca önəmli ərazi hesab edilir.

Məlumata görə, Maarat əl Numan rayonu uğrunda gedən mübarizə zamanı hər iki tərəf ciddi itkilər verib. Rusiya hava qüvvələrinin dəstəyi ilə Suriya ordusu bir neçə gün davam edən mübarizədən sonra rayonun mərkəzinə daxil olub.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.