Bolqarların çoxu milli valyutadan avroya keçidi istəmirlər

Bolqarların çoxu ölkənin milli valyutasının avroya dəyişdirilməsini istəmirlər.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, "Trend" araşdırma agentliyinin sorğusu nəticəsində məlum olub.

Bildirilir ki, yalnız 19 faiz əhali avroya keçidə müsbət yanaşır, 31 faiz isə bu məsələ ilə bağlı dəqiq cavab verə bilmir. Sorğuda iştirak edənlərin 20 faizi avroya keçidlə bağlı referendumun keçirilməsinə ehtiyac olmadığını bildirib.

Ekspertlər bu göstəriciləri bolqarların avroya keçidi Yunanıstanda baş verən böhranla əlaqələndirmələri və avroya keçidə olan qorxu kimi izah edirlər.

