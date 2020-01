Almaniyada yeni növ koronovirusa yoluxanların sayı artıb

Almaniyanın Bavariya vilaylətində yeni növ koronovirusa daha 3 nəfər yoluxub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə regionun Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

Məlumatda deyilir: "Bavariyanın Səhiyyə Nazirliyi daha 3 nəfərin yeni növ koronovirusa yoluxması barədə məlumatlandırılır".

Bildirilir ki, yeni növ virusa yoluxan şəxslər "Webasto" şirkətində işləyirlər.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronovirusdan ölənlərin sayı 132 nəfərə, yoluxanların sayı ilə 5974 nəfərə çatıb. Çindən əlavə yoluxma halları Tailand, Yaponiya, Cənubi Koreya, ABŞ, Kanada, Vyetnam, Sinqapur, Nepal, Fransa, Avstraliya, Malayziya və Almaniyada da qeydə alınıb.

Milli.Az

