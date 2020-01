"Mançester Yunayted"dən 80 milyon avroluq transfer

"Mançester Yunayted" "Sportinq"in yarımmüdafiəçisi Brunu Fernadeşin transferində anlaşma əldə edib.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" bu keçid üçün 55 milyon avro ödəməyi qəbul edib. Daha 25 milyon avro isə bonuslar şəklində Lissabon klubuna ödəniləcək. Ümumilikdə bu transfer Mançester təmsilçisinə 80 milyon avroya başa gələ bilər.

Lissabon klubu 25 yaşlı futbolçunu 2017-ci ildə "Sampdoriya"dan 9,69 milyon avroya transfer etmişdi. Portuqaliyalı futbolçu bu müddət ərzində "Sportinq"də kapitanlığa qədər yüksəlib və komandada 132 oyuna 62 qol vurub, 42 assist edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.