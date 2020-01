Rəqsanə Bakıya qayıdır

Müğənni Rəqsanə İsmayılova Bakıya qayıdır.

Publıika.az xəbər verir ki, Moskvada yaşayan müğənni Bakıya qayıtmağa qərar verib. Bu barədə ulduzun həmkarı Damla instaqramda məlumat verib.

O, sosial şəbəkədə Rəqsanənin fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb: “Bu yaxın günlərdə Rəqsanə xanım Bakıya qayıdır. Artıq səhnə fəaliyyətinə buradan davam edəcək. Toylarımız əldən getdi”.

Məlumat üçün bildirək ki, Rəqsanə Moskvada yaşayan iş adamı ilə evlidir. Onun hansı səbəbdən Bakıya qayıtma səbəbi məlum deyil.

