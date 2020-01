Rusiyada yaşayan azərbaycanlı tankla "015"in üstündən keçdi - VİDEO

Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı videoblogger Hüseyn Həsənov İnstaqram-ın hekayə bölməsində etdiyi növbəti paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu dəfə tıxacın ortasında öz avtomobilindən düşərək qarşıdakı "VAZ 2115" markalı avtomobili almaq üçün sürücüyə 100 min rubl (təxminən 2700 manat) pul təklif edib. Sürücü Hüseynin təklif etdiyi məbləğə maşınını ona satmağa razılıq verib.

Daha sonra blogger aldığı avtomobilin üstündən tankla keçib.

Qeyd edək ki, Hüseyn izləyicilərinə bahalı hədiyyələr verməsi ilə gündəmə gəlir. Onu sosial media hesabında 12 milyondan çox insan izləyir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.