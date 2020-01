"Bakı Fond Birjası" QSC fevralın 1-dən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi, 2A ünvanında fəaliyyət göstərəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Birjanın açıqlamasında bildirilir.

Xatırladaq ki, qurum indiyə qədər Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Ələddin Quliyev küçəsi, 11/31 ünvanında fəaliyyət göstərib.



