Dmitri Nazarov üçün 90 dəqiqə

Futbol üzrə Almaniya 2-ci Bundesliqasında 19-cu turun oyunları keçirilib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının yarımmüdafiəçisi Dmitri Nazarovun şərəfini qoruduğu "Ersgebirge" klubu da növbəti matçına çıxıb.

Aue təmsilçisi səfərdə "Vehen"lə qarşılaşıb. Futbolçumuzun komandası bu oyundan məğlubiyyətlə ayrılıb - 0:1.

Nazarov da bu matçın iştirakçısı olub. Start heyətdə meydana çıxan millimizin futbolçusu sonadək mübarizə aparıb. Cari mövsümdə 7 qola imza atan Dmitri bu dəfə fərqlənə bilməyib.

19 turdan sonra 29 xala malik "Ersgebirge" 18 kollektiv arasında 6-cı pillədə qərarlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.