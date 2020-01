Dünyanın maliyyə mərkəzi dəyişdi: London statusunu itirdi

London dünyanın ən böyük maliyyə mərkəzi statusunu Nyu-Yorka təhvil verib.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumat “Duff & Phelps” şirkətinin hazırladığı “Qlobal Tənzimləmə Perspektivləri” hesabatında yer alıb. Şirkət rəhbərləri arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən, respondentlərin 56%-i Nyu Yorku, 34%-i isə Londonu maliyyə mərkəzi olaraq təqdim edib.

Hesabatda Breksitin Londonun ikinci sıraya düşməsində mühüm rol oynadığı bildirilib.

Qeyd edək ki, bundan öncə sorğu zamanı respondentlərin 53%-i Londonu, 42%-i Nyu-Yorku maliyyə mərkəzi olaraq göstərmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.