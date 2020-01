"Azərbaycan Hava Yolları" QSC fevralda Bakıdan ABŞ-ın Nyu-York şəhərinə uçuş həyata keçirməyəcək.

Bu barədə “Report”a Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından bildirilib.

Məlumata görə, fasiləyə səbəb bu istiqamətdə aviareysə tələbatın az olmasıdır. ABŞ-a uçuşlar martdan bərpa ediləcək.



