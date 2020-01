Türkiyənin Başakşehir şəhərində iki qrup arasında kütləvi davada xəsarət alan 27 yaşlı azərbaycanlı Mirzə Xələfov ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Xələfov çatdırıldığı xəstəxanada 20 gün həyatda qalmaq uğrunda mübarizə aparıb. Məlumatlara görə, M.Xələfovla yanaşı, Türkiyə vətəndaşı Mahmud T. da həmin hadisədən sonra xəstəxanaya aparılıb.

Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əkbər İ., Hüseyn B. və Səməd A. saxlanılıb. (oxu.az)

