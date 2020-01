Azərbaycan və Litva Müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq planına əsasən seminar keçirilib

Azərbaycan və Litva Müdafiə nazirlikləri arasında 2020-ci il üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planına əsasən Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında seminar keçirilib.

Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

STANAG testlərinin tərtib edilməsi üzrə təcrübə mübadiləsinə və hazırlanan testlərin qarşılıqlı sınaqdan keçirilməsinə dair seminarda test materiallarının hazırlanmasının metodologiyası və nəticələrin uzlaşdırılması mövzuları, həmçinin xarici dil mərkəzləri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.