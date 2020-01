Azərbaycan Xüsusi Xidmət Orqanlarının Veteranları İctimai Birliyi feysbuk səhifəsində çağırış edib.

Çağırışda deyilir: "Qarabağ müharibəsi veteranı, politoloq, peşəkar "çekist" və ən nəhayət, millət vəkili kimi şərəfli, eyni zamanda, məsuliyyətli bir vəzifəni öz üzərinə götürməsi və sözün əsl mənasında "milllətinin vəkili" olması üçün 9 fevral tarixində Tovuz və Gədəbəy sakinlərini Arzu Nağıyevə səs verməyə çağırırıq."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.