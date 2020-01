"Qara bəbir" ləqəbli 49 yaşlı supermodel Naomi Kempbell "Vivienne Westwood" brendinin siması seçilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, 33 ildən sonra Britaniya markasının qeyri-adi yaz-yay kolleksiyası üçün çəkilməyə razılıq verib.

Fotoların birində çılpaq halda ideal bədənini nümayiş etdirən Naomi yalnız ayaqqabıdan və şlyapadan istifadə edib.

Brendin sahibi Vivien Vestvud özü də fotosessiyada yer alıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.