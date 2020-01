Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər naziri Tofiq Qasımov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrədə mühacir həyatı yaşayan keçmiş nazirin bu gün vəfat etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Tofiq Qasımov AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri olub.(sfera.az)

