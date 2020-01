Amerikalı müğənni Lana del Rey yanvarın 26-da Los-Ancelesdə keçirilən 62-ci "Qremmi" mükafatları mərasiminə ilk dəfə yeni sevgilisi Şon Larkin ilə birlikdə qatılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, şəxsi həyatını adətən gizli saxlamağa çalışan ifaçı polis sevgilisi ilə qırmızı xalça üzərində öpüşüb və şəkillər çəkdirib.

Qeyd edək ki, cütlük ötən ilin sentyabrından münasibətdədir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.