Reytinqlərdə ilk sırada yer alan "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialına Sanəm Çəlik və Olcay Yusufoğlundan sonra daha bir aktyor dəvət olunub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Arka sıradakılar" serialında "Oktay" obrazını canlandıran Bülənt Çetinaslan da ekran işində rol alacaq.

Aktyorun hələ ki, hansı obrazı canlandıracağı açıqlanmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.