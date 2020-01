ABŞ prezidenti Donald Trump Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) Açıq Bazar Əməliyyatları Komitəsinin bu gün başa çatacaq 2 günlük iclasında qurumu uçot dərəcəsini azaltmağa çağırıb.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı müraciətini “Twitter” hesabında edib.

“FED, ağıllı ol və Avropa ölkələri ilə rəqabətə davamlılığı artırmaq üçün faizi endir”, – deyə o, qeyd edib.

Xatırladaq ki, ötən il FED uçot dərəcəsini 3 dəfə endirib.



