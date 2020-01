Rusiya aviaşirkəti koronavirus səbəbiylə Avropaya uçuşları dayandırdı

"Ural Hava Yolları" koronavirus səbəbiylə bir sıra Avropa ölkələrinə birbaşa uçuşları dayandırıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Şirkət uçuşların çətin epidemioloji vəziyyətə, ÇXR və Rusiya Federal Turizm Agentliyinin("Rosturizm") səlahiyyətliləri tərəfindən çin və rus turistlərin səfərlərinə məhdudiyyət qoyulması səbəbiylə dayandırıldığını bildirib.

Bildirilir ki, bu qərar Çindən çox sayda mütəşəkkil turist qrupunun yerləşdiyi istiqamətlərə (Yekaterinburq - Münhen, Yekaterinburq - Paris, Yekaterinburq- Roma) təsir göstərəcək.

Bundan əvvəl, yanvarın 27-də aviaşirkət Yekaterinburq və Tümendən rusların Çindəki sevimli istirahət mərkəzi sayılan Haynan adasına uçuşları dayandırmışdı.Uçuşların epidemioloji vəziyyət normallaşdıqdan sonra bərpa olunacağına söz verilib.

Qeyd edək ki, ÇXR Dövlət Səhiyyə Komitəsinin yanvarın 29-na olan məlumata görə, hazırda ölkədə 5974 təsdiq edilmiş koronavirus hadisəsi qeydə alınıb, 132 nəfər ölüb.

Milli.Az

