Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər naziri Tofiq Qasımov vəfat edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Müsavat"çı Tofiq Yaqublu məlumat yayıb. O bildirib ki, Tofiq Qasımov mühacirətdə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Xarici işlər naziri olub. 82 yaşlı Tofiq Qasımov İsveçrədə mühacir həyatı yaşayırdı.

Milli.Az

