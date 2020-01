Türkiyəli stilist İvana Sərt yenidən Bakıya gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçini bu dəfə ölkəmizə müğənni Roza Zərgərli gətirib. Bu barədə görüntülər sosial mediada paylaşılıb.

R.Zərgərli bildirib ki, yaxın 2-3 ay ərzində yeni layihələri olacaq. "2020-ci ildə sizə şok yaşadacağıq", - Roza söyləyib.

Qeyd edək ki, İ.Sərt bundan öncə dəfələrlə Bakıya gəlib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.